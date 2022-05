Thierry SZCZEPANIAK

UNESSD - Union Nationale des Entrepreneurs des Services de Sécurité et de Défense

Créée en janvier 2013 par Henri PETRY (GIGN GSPR), sur les bases du rapport sur les ESSD réalisé par messieurs les Parlementaires Christian MENARD et Jean Claude VIOLLET, l’UNESSD est l’outil de représentation de toutes les facettes de la sécurité et de la sûreté privées en France et l’interlocuteur privilégié pour les relations à l’international.

Véritable rassemblement de compétences françaises dans les domaines de la sécurité et de la sureté privée, l’Union compte parmi ses membres des femmes et des hommes spécialisés dans la protection des sites et des personnes, des conducteurs canins, des spécialistes de la sécurité électronique, des enquêteurs, des consultants et des formateurs, de tous horizons, tant civils que militaires, ayant comme champ d’action le territoire National ou l’International.

Cette union est une vitrine des différents métiers qui composent la profession.

Elle a pour objectifs de :

• Fédérer pour être reconnu: être force de proposition, peser dans les débats législatifs, les conventions collectives;

• Fédérer pour se développer: être visible dans les médias; communiquer auprès des clients.

• Fédérer pour développer des réseaux au niveau National et International;

• Fédérer pour optimiser les services aux adhérents: peser pour négocier auprès des fournisseurs



S’unir pour être vu

S’unir pour être entendu

S’unir pour être reconnu

Ici et partout, rejoignez nous....