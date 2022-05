Thierry TAIEB

KWAN SHING LUGGAGES INDUSTRIAL LTD CHINA est une société basée a Hong Kong s occupant de la réalisation a la productions, d articles de voyages, sacs a dos, reporters, back to school

depuis plus de 25 ans dans ce domaine, beaucoup de grandes marques européennes nous ont déjà fait confiance( rivaldi, us Marshall, complices, rg512, jean louis sherry cet.....)

n hésitez pas a nous contacter afin que l on puisse vous faire parvenir certaines de nos dernières productions a titre d information.



Mes compétences :

ouvert d'esprit

Réactif

SYMPATIQUE