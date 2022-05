Martine FONTAINE-JUHEL

Avec 20 ans d'expérience dans la banque sur des fonctions de gestion de clientèle privée, clientèle d'entreprise, déléguée en Italie, j'ai choisi de créer ma propre structure de conseil en gestion de patrimoine. Cette expérience de 5 ans m'a permis de me confronter aux joies et difficultés de chef d'entreprise mais aussi de pouvoir travailler avec des partenaires prestigieux (Rotschild, Cardif, Oddo Banque Privée, Swiss Life, Alto Invest, etc...).



Mes compétences :

Conseil en gestion de patrimoine

Banque de détail

Affaires internationales

Accompagnement entreprises

Management équipe commerciale

Conseil

Assurance

finance

banque

MBA

Gestion de patrimoine