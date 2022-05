Thierry TANEZIE

JANVIER 2009 à AVRIL 2010

CERMEX (Groupe SIDEL ) CA : 87 M€, 480 employés DIJON

RESPONSABLE COMMERCIAL EXPORT (Zone Moyen Orient et Afrique) et RESPONSABLE BUSINESS UNIT EMBOUTEILLAGE (40 % du CA)





Etablissement en collaboration avec direction générale des business plans pour le marché de l’embouteillage.

Détermination, mise en place et suivi des actions marketing.

Gestion des grands comptes mondiaux (Danone, Nestlé, Coca, Pepsi, Heineken…)

Renforcement du réseau commercial de la zone

Reporting hebdomadaire des activités zone et business unit à la direction générale.

Réalisation du budget vente de la zone (direct et indirect) (budget 10M€).





D’OCTOBRE 2007 à JANVIER 2009

TECSOR (Technique Soufflage Remplissage) CA : 10 M€ 25 employés AIX EN PROVENCE.

DIRECTEUR COMMERCIAL.



Encadrement de 5 collaborateurs.

Développement du réseau commercial par la mise en place d’agents locaux (principalement sur Moyen Orient, Afrique du nord et Europe de l’est).

Création et mise en place des outils commerciaux (offres, contrats de ventes, catalogue, présentation, reporting…).

Définition des plans marketing.

Gestion des clients stratégiques.

Promotion auprès des grands comptes du concept innovateur TECSOR de remplissage à chaud.



DE JANVIER 2003 à OCTOBRE 2007

SIDEL (Groupe TETRA LAVAL) CA : 1200M€ 5500 employés LE HAVRE

RESPONSABLE COMMERCIAL EXPORT (Zone AFRIQUE DE L’EST et PROCHE ORIENT)



Encadrement de l’ensemble de la force de vente de la zone (agents et collaborateurs).

Développement du CA par l’élaboration et le suivi de plans d’action (progression de 110 % sur la période) CA moyen 40 M€.

Développement et animation du réseau d’agents.

Mise en place d’une équipe service couvrant la zone (30 personnes) au Caire et Istanbul.

Reporting auprès de la direction générale de l’activité de la zone.

Gestion des litiges commerciaux.

Suivi des clients stratégiques (Coca Cola, Pepsi Cola, Nestlé….).



DE SEPTEMBRE 1998 à DECEMBRE 2002

SIDEL (Groupe TETRA LAVAL )

INGENIEUR COMMERCIAL EXPORT (Zone AFRIQUE & OCEAN INDIEN)



Suivi, animation et support du réseau d’agents.

Suivi et fidélisation de la clientèle existante.

Actions commerciales locales afin de conquérir nouveaux clients (Salon, prospection,…).

Reporting auprès du responsable de zone afin de définir les stratégies commerciales et les plans d’action.

Analyse technique des demandes clients afin d’établir les RFQ.

CA moyen/an : 15 M€ (principalement sur Nigeria, Angola, Tunisie, Libye, Cameroun et Sénégal).

►JANVIER 1995 à AOUT 1998

SIDEL (Groupe TETRA LAVAL) LE HAVRE

CHEF DE PROJET (Zone ASIE DU NORD et INDE)



Aide à la définition technique et économique des projets avec les clients.

Suivi en interne des affaires en collaboration avec les différents services concernés (production, SAV, juridiques, financier, logistique…).

Etablissement des offres clients.

Réceptions techniques des équipements en usine et en clientèle

Support aux commerciaux en clientèle.



DE DECEMBRE 1992 à DECEMBRE 1994

SIDEL (Groupe TETRA LAVAL) LE HAVRE

ACHETEUR PRINCIPAL BIENS D’EQUIPEMENTS



Négociation et suivi des achats de tous les équipements périphériques d’une machine Sidel.

Optimisation des flux d’approvisionnement afin de réduire les encours financiers.

Participation active a la mise en place d’un service industrialisation afin d’optimiser les couts de fabrication ainsi que la qualité des éléments constituant les machines Sidel.





D’AVRIL 1991 à NOVEMBRE 1992

COFLEXIP (FLEXI France, Groupe TECHNIP) LE TRAIT

ACHETEUR



Négociation avec réseaux de sous traitance de pièces mécaniques et de services.

Suivi des procédures d’achats et d’approvisionnement de la société.

Participation à la quali



Mes compétences :

Afrique

Agroalimentaires

Asie

Beverage

Commercial

Conditionnement

Emballage

Embouteillage

Etiquetteuse

Export

Food

Food processing

golf

Packaging

Process

Processing