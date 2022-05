Thierry TARATTE

Disposant d’une expérience professionnelle significative dans le domaine de la logistique, de la gestion des stocks, de l’approvisionnement et de l’audit interne ISO 9001 et 14001, je recherche ma future entreprise.

Je recherche un poste un poste de responsable logistique.

Ma fonction de responsable des opérations, faisant suite à un poste de responsable de production, atteste de mon expérience diversifiée et de ma capacité d’adaptation au milieu environnant.

En 15 ans, j’ai acquis de solides connaissances dans ces domaines. Autonome, sérieux, autodidacte et organisé.





Mes compétences :

Auditeur interne ISO 9001 et 14001