Sylvain THIRION

Mes diverses missions en entreprise m’ont permit de développer des aptitudes pour la négociation, le commerce B to B.

Ces différents postes m’ayant appris les valeurs du travail en équipe, la réalisation des objectifs par priorité et le respect des engagements.Riche de plusieurs expériences au sein du service marketing de sociétés évoluant à l'international, mon parcours a toujours été rythmé par l'ouverture et l'ambition.



Mes expériences françaises et étrangères dans les secteurs de la communication et de la vente aux professionnels ainsi que mon cursus m'ont permis de perfectionner mes connaissances linguistiques (Allemand-Anglais) et mes qualités de contacts.



Je travaille actuellement en tant que responsable des ventes Allemagne Benelux au sein du département export de la société Polypore.



Mes compétences :

commercial

export

marketing

international

vente

Allemand, espagnol, anglais