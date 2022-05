Thierry TARQUIN

Fort d' une expérience de 18 ans dans le transport aérien Import et export aux opérations je suis passionné par ce métier qui est exigeant. J aspire à un poste à responsabilité ou a la gestion d ' un portefeuille client qui me permettrait d ' animer une équipe.



Je reste à l'écoute d'opportunités et d'autant plus titulaire d'un bac +4 en master I en qualité de Logisticien Transport International



Mes compétences :

Anglais

Export aérien

Import aérien

Healthcare automotive

Fashion & retail

Bilan de compétences accompagné par Alain Brenu fo

High tech