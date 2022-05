Thierry TAUVERON

Les marchés sont soumis à des cycles de plus en plus courts. En conséquence, les entreprises et notamment les PME/ETI, doivent faire face à des changements de plus en plus fréquents.



Les organisations classiques ne sont pas armées pour faire face à ces changements qui nécessitent des compétences particulières, dont celles du Manager de Transition en Direction Générale ou Direction des Opérations :

- Capacité à prendre du recul pour analyser correctement la situation,

- Vision globale des enjeux pour l'entreprise, pour ses clients, pour ses employés,

- Définition en équipe (CODIR entre autres) de la stratégie et des objectifs, partage avec toute l'organisation,

- Réactivité, efficience et humanisme dans un environnement de plus en plus stressant,

- Mise en place du changement (de structure, de produits/services, de marchés, d'organisation industrielle, etc..) en entraînant et fédérant les équipes projets,

- Transmission des savoir-faire et Pérennisation.



Ces compétences, je les mets en oeuvre depuis plus de 20 ans dans les entreprises dans lesquelles j'interviens. Je suis un "Manager du Changement" qui excelle dans les Opérations dans le secteur Industriel, PME et ETI, en B2B.



Mes Valeurs : Développer le Savoir-Faire, Pérenniser les Activités dans leur Terroir, Cultiver l’Efficience, Innover, Favoriser la Multi-culturalité et ce en Respectant l’Individu et son Environnement.



Mon engagement : Performer, Transmettre, Pérenniser.



Mes compétences :

Gestion de projet

Relations sociales

Process Engineering

Direction de centre de profits

Direction générale

Gestion des opérations

Gestion de l'innovation

Lean Six Sigma

Amélioration continue

Direction de projet

Lean management

Management de transition

Business development

Développement produit

Management opérationnel