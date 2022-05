Thierry TCHORDIKIAN

Ma mission chez SICK en qualité de Directeur des Ventes de la région Ouest: devenir le fournisseur de référence en capteurs et en solutions pour l'automatisation industrielle, la logistique automatisée et l'analyse industrielle, en offrant le meilleur service clientèle du marché.

Mon objectif est la satisfaction de nos clients qui doivent reconnaître la valeur ajoutée de notre entreprise.



Je travaille avec mon équipe de technico-commerciaux et d'assistantes pour assurer la croissance et la rentabilité de notre agence commerciale, ceci avec l'appui de tous nos services marketing, order-processing, service, industries stratégiques et également notre réseau de distributeurs partenaires qui nous aident dans notre développement.



Nous proposons des solutions à bases de capteurs de détection, mesure, sécurité et traçabilité (moyens de lecture et d'acquisition) mais aussi des systèmes de vision pour l'automatisation des systèmes et lignes industrielles.

Ces systèmes répondent à des applications standards telles que la traçabilité dans le secteur de la logistique, la vision dans le secteur de la robotique, la collecte de données dans le trafic et la régulation des procédés dans l'analyse industrielle.



Pensez SICK quand vous pensez capteurs ! (www.sick.fr)



Mes compétences :

Winning Complex Sales

Management

Sales Power