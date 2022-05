Veuillez s'il vous plaît retrouver mon profil à jour sur LinkedIn : https://fr.linkedin.com/in/thierry-teissier-2b69b12



Principalement intéressé par le travail d'équipe, je souhaite encadrer aujourd'hui une équipe Marketing.



Convaincu que nous devons proposer des Services au juste prix, je crois en l'industrialisation des process et en un niveau de réplicabilité des offres sur lequel nous devons bâtir du sur-mesure pour être compétitif et gagner notre vie.



Et par offre, j'entends la combinaison de Services in-house différenciateurs à des produits, qu'ils soient tiers ou faits maison.

C'est le moyen de construire des offres agiles au sein d'une structure agile.



De nature curieuse et aimant relever les challenges, je suis également prêt à appliquer mes 15 années d'expérience Marketing et Commerciale dans les télécoms* à un nouvel écosystème.



*(2 Opérateurs, 2 intégrateurs télécom et 1 cabinet de Conseil en sécurité télécom).



N'hésitez pas à me contacter ; je serai ravi d'en discuter avec vous !



Mes compétences :

Télécommunications

Chef de Produits

Innovation

Marketing

Conseil