Thierry TEYSSIER

18 ans d'expérience dans la vente de produits techniques auprès industriels , oem 's et sous-traitants.

J'ai une formation technique et commerciale qui m'a permis d'appréhender différents domaines dans la maintenance de solutions d'entrainement, vide, air comprimé, mesure vibratoire, aciers spéciaux.

J'ai différents contacts dans l'industrie lourde, chez les constructeurs, l'industrie minérale, bureau d'études, les réparateurs (chaudronniers, société de maintenance).



Mes compétences :

Prescription

Chargé d'affaires

Suivi commercial et administratif

Gestion de contrats

Electrotechnique

Développement commercial

Suivi clientèle

Vente B2B

Marketing indirect

Maintenance industrielle