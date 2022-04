Charles GHISLAINE

- 10 ans d’expérience en Cabinet de Recrutement sur différents profils (commerciaux, techniques, supports) en middle et top management auprès d’une clientèle diverse (Industries, Retail, BTP, SSII…).



- Maîtrise du processus de recrutement

- Management et reporting

- Définition et mise en place de stratégies de Recherche (sourcing, annonces, chasse de têtes…)

- Approche, Sélection et Evaluation

- Conseil et Accompagnement clients et candidats

- Gestion de la relation client



Mes compétences :

Management

Conseil et accompagnement

Sourcing

Recrutement

Réseaux sociaux

Gestion de la relation client

Executive search