Elisa PASSERON-NGUYEN

Je possède 20 ans d'expérience en Ressources Humaines dont 6 ans en recrutement par approche directe (chasse de têtes) & sourcing en France et dans 29 pays (Europe, Amérique, Moyen-Orient, Afrique, Asie).



Je maîtrise parfaitement le recrutement dans les métiers supports en :

- corporate finance (contrôleur de gestion, consolideur, auditeur interne etc.), en marketing/communication, en commercial (KAM, chef de zone etc.), en RH (DRH,RRH,Com&Ben etc.) ainsi qu'en IT dans l'univers SAP ;



et même des métiers spécifiques à certains secteurs :



les fonctions en logistique, industrie pharmaceutique & CRO/Oil & Gas (EIA, Piping, Welding, QA/QC, HSE, Commissioning, Offshore & Subsea (FPSO) etc.) et dans les Gros Projets en EPC & énergie / ferroviaire / actuariat / télécoms / équipementiers automobiles / certification & notation et audit / cosmétique & beauté / distribution sélective & retail etc.



Ayant déjà monté un service RH & paye, créé un département sourcing par approche directe & un pôle recrutement par chasse de têtes, et après avoir dirigé une équipe commerciale de 10 personnes (EURO SANTE BEAUTE) et une équipe de 10 personnes en RH (SNCF), j'ai rejoint aujourd'hui le cabinet CSL Conseil à Paris comme Consultante Senior en Talent Acquisitions. Je désire désormais mettre à profit mes expériences et mon expertise en recrutement au service de mes futurs clients, grands groupes internationaux comme PME/PMI français.



Le secteur de l'Industrie m'attire vivement car au cours de ma formation de 2e cycle, j'ai travaillé pour des sociétés industrielles en Allemagne et en Grande-Bretagne. De plus, mes expériences sur les gros projets chez AIR LIQUIDE, dans un établissement industriel de maintenance du matériel de la SNCF, au siège de la SEITA, et 3 ans en DRH chez OCP, leader français & européen de la répartition pharmaceutique ont d'autant plus conforté mon attirance vers ce milieu. Mais je n'écarte pas pour autant l'univers des services où j'ai commencé ma carrière !