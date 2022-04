Laurence DEVYS-KELLER

J'ai créé CAPTéA conseil dans un réel souci d'accompagner chacun à devenir soi-même dans sa recherche d'orientation, dans sa création de projet de vie, dans sa gestion de carrière et de développement personnel ... tout en maintenant une véritable employabilité.



Mes outils :

Une reconversion, après 15 ans dans l'univers de la Communication / Marketing, dans l’accompagnement avec un Master RH complété par des formations spécifiques: bilan de compétences, Formatrice et Coaching



Praticienne du MBTI (2 niveaux)

Certifiée Bilan de Compétences et Outplacement à l'Université ILV, La Défense

Formations coaching : Coaching niveau 1 - médiat coaching, Orientation solutions, Psychopathologie et Eléments de systémiques

Ecole de Commerce (ISG)



Mes valeurs ajoutées :



Sens de l'écoute et empathie

Relationnel fort

Adaptabilité

Fonctionnement en mode projet: coordination & management

Commercial : prospection, appels d’offre & négociations



Un objectif de développement auprès de 2 classes d'âge

- les actifs dont les femmes en congé parental et les Seniors

- les jeunes scolarisés ou non





Une capacité à s'adapter à tout type d'entreprise de la TPE et/ou profession libérale à la grande entreprise grâce à un vivier de consultants partenaires



Mes compétences :

Accompagnement

Accompagnement individuel

Bilan d'orientation

Bilan de compétences

Coaching

Coaching individuel

Coaching individuel et collectif

Coaching scolaire

Développement

Développement personnel

Formation

Gestion de carrière

Orientation

Outplacement

Projet de vie

VAE