Thierry TEMPLIER

Je suis passionné par les nouvelles technologies et la programmation orientée objet, contexte dans lequel je travaille depuis maintenant 12 ans.



Je suis impliqué dans l'open-source au travers des projets Java/J2EE suivants:



- Framework Spring avec le support JCA,

- Spring Modules avec le support Lucene,

- Jencks avec l'intégration Geronimo/Spring.



Je travaille sur l'ouvrage "Spring Batch in action" pour Manning. Spring Batch est l'unique framework permettant de développer des applications de type batch. Il est disponible en early access à l'adresse: http://www.manning.com/templier .



Je suis l'un des co-auteurs de l'ouvrage "Spring Dynamic Modules in action" pour Manning. Cet outil permet de développer des applications d'entreprise avec Spring au sein d'environnments OSGi (Equinox, Felix, Knoplerfish). Il est disponible à l'adresse: http://www.manning.com/cogoluegnes .



Je suis également le co-auteur de l'ouvrage "Spring par la pratique - 2nde édition" (Eyrolles, 2009), le premier livre en français sur ce framework. Il décrit la façon de mieux développer des applications Java/JavaEE, dont le coeur de l'architecture est fondée sur Spring, avec les frameworks et outils Web Spring MVC, DWR, GWT et la persistence avec JPA (Java Persistence API). Il décrit également également les technologies d'intégration et le support d'OSGi. Il couvre les versions 2.5 et 3.0 (la toute dernière) du framework. Plus d'information à l'adresse: http://www.eyrolles.com/Informatique/Livre/spring-par-la-pratique-spring-2-5-et-3-0-9782212124217 .



Je suis le co-auteur de l'ouvrage "JavaScript pour le Web 2.0" qui décrit la manière de mettre en oeuvre le langage JavaScript afin de développer des applications Internet riches et très interactives. Il décrit différentes approches fondées sur diverses bibliothèques JavaScript telles que Prototype, script.aculo.us, Dojo et Rialto. Plus d'information aux adresses:

http://www.eyrolles.com/Accueil/Livre/9782212120097/livre-javascript-pour-le-web2.0.php ,

http://jsweb2.sourceforge.net/ .



Pour finir, je suis membre de l'OSSGTP, un groupe de personnes intervenant dans l'open-source. Plus d'information à l'adresse: http://www.ossgtp.org/ .



Mes compétences :

JavaScript

Hibernate

Spring Security

GWT

J2EE

JMS