Olivier LEYRAT-SAVIN

< [ Compétences ] >



= > Techniques



> Langages et environnements de développement :

- PHP/HTML, Java, C/C++ en environnement Eclipse, NetBeans

- VB,VBA,C#,ASP.NET avec VB 6.0, MS Visual Studio 2005/2008

> Méthodes, Outils de conception, modélisation et de tests :

- SA, MERISE, UML 2.0

- MS Visio, Visual Paradigm, MS Project

- NET, Spring, Struts, Hibernate, Google Web Toolkit, Joomla 1.5



= > Fonctionnelles

> Gestion de projet 'SCRUM)

> Capacités rédactionnelles : documentations, synthèses, rapports (français, anglais)

> Présentation de projet et conduite de réunion d’équipe



= > Langues

> Français (langue maternelle)

> Anglais technique (TOEIC 820)

> Allemand (scolaire)



