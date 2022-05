Thierry THAUREAUX

Diplômé du CNAM en informatique - DEST d'informatique fondamentale et Cycle d'Ingénieur spécialité Interopérabilité des applications - et titulaire d'un Master 2 Pro en administration et gestion de la communication. Formateur freelance spécialisé en gestion de projets, systèmes d'exploitation, langages et bases de données. Je suis également rédacteur occasionnel (en informatique) et journaliste pigiste (design, NTIC, société).



Mes compétences :

Conseil

Rédaction

Communication

Informatique

Conception-rédaction

SQL

Journalisme

Java EE

Java Platform

Gestion de projet

Linux

Formation