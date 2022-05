Thierry THEAULT

Je me présente THEAULT Thierry, titulaire d'un bac STI et actuellement admis a l'ITIN (Cergy/Val d'Oise), où je suis formé depuis le 29 Aout pour un BTS SIO (Services Informatiques aux Organisations), option SISR (Solution d'infrastructure, système et réseaux).



Actuellement, je recherche une entreprise pour effectuer mon contrat d'apprentissage, et ainsi entrer dans la vie active tout en développant mes connaissances à laide de ma formation.



Au de mes années d'expériences personnelles avec les ordinateurs, j'ai fait face à quelques difficultés qui m'ont permis de développer certains atouts tels que:



- Mise en place d'un réseau domestique (filaire et WIFI)



- Installation et configuration de périphériques



j'ai aussi appris durant mes jobs d'été à utiliser des logiciels et des systèmes d'exploitations tel que :



- Word,PowerPoint



- windows XP,7



Ainsi que des logiciels plus spécifiques tel que :



- monceaunette, novanette.



Au sins de l'ecole ITIN, je vais acquérir un certain nombre de connaissances en informatique dont voici quelque exemple :



- Maintenance des accès utilisateurs



- Conception des infrastructures réseaux



- Administration des systèmes



Mes compétences :

Administrateur réseau

Informatique

Infrastructures

Réseau informatique