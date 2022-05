Thierry THEVENET

Depuis plus de 15 ans au sein de l'entreprise Mutuelle MTRL qui est membre du Groupe Crédit Mutuel depuis 10 ans, pôle mutualiste santé des ACM Assurances Crédit Mutuel, 6ème groupe français d'Assurances de personnes.

Membre du Comité de Direction, Je suis Directeur du Développement du Marché Collectif (santé/prévoyance) et également en charge, auprès du Président de la communication institutionnelle.

Portefeuille de plus de 800 entreprises

Je suis licencié en Droit privé (1987) et diplômé de l'ESCOM Ecole Supérieure de Communication (1989)



Mes compétences :

Conseil aux entreprises

Développement commercial