Thierry THIEBAULT

Compétences

--------------------

- Information et assistance aux personnes transportées

- Tenue à jour des documents de bord

- Exécution des formalités administratives d'admission dans les centres de soins

- Gardes Samu

- Adaptation de la conduite en fonction des situations et des personnes transportées

- Habitude des longs trajets (nombreux déplacements professionnels en Languedoc Roussillon, Rhône Alpes, Corse. 40 000 Kms/an)

- Nettoyage et entretien du véhicule, dépannage courant (passionné de rallye automobile)

- Maitrise de la gestion du temps, ponctuel (responsable de la gestion des plannings)



Qualités

-------------

- Amabilité, écoute, disponibilité (expérience en tant que formateur)

- Gestion des situations de stress et de conflit (managements de 6 personnes)

- Goût du travail en équipe



Mes compétences :

Ambulancier

Chauffeur