Thierry THIERRY OCCELLI

Directeur Général dans le domaine industriel et négoce après avoir occupé les fonctions de Directeur commercial, Directeur de production, adjoint de Direction et responsable des ventes.

Expériences professionnelles variées de plus de 30 ans-Compétences multiples et opérationnelles: Vente-Marketing-Gestion-Finances-Achats-Management-Développement et Pilotage .Maîtrise des différents rouages et mode de fonctionnement d'une entreprise petite ou grande et des différentes fonctions occupées au sein d'une entreprise.

Points forts: redressement d'entreprise en difficulté-dynamique et stratégie de développement-gestion situation de crise-évaluation des enjeux-recherche valeur ajoutée forte-optimisation des performances du personnel-motivation et encadrement des équipes.

Dispose d'une expertise dans les domaines suivants:

-Gestion d'un ou plusieurs centres de profit-vente en magasin-Activité commerciale-Fabrication-Achats-Gestion et encadrement -management de personnel-Marketing-connaissances fiscales,sociales et juridiques approfondies.

Esprit d'analyse et de synthèse-créatif et positif-Rigoureux-sens de l'organisation et des relations humaines-Force de conviction.



Rédaction d'un ouvrage sur la création d'entreprise en 1986. Plan de redressement d'une PME en 1993.Etude de faisabilité de la mise en place d'une plate-forme téléphonique pour le Crédit Agricole de l'Oise en 1998.Membre du jury pour la soutenance de thèse de fin d'études et pour l'entretien de sélection d'entrée des élèves de l' E.D.E.P. Président de l'association des anciens élèves de l'E.D.E.P de 1987 à 1990.



Mes compétences :

Gestion du personnel

Marketing opérationnel

Contrôle de gestion

Comptabilité générale

Fiscalité

Direction de centre de profits

Direction commerciale

Négociation achats

Vente B2B

Direction générale

Management des ventes

Gestion des achats

Bookkeeping

Feasibility Studies

Risk Management

Treasury Operations > Treasury management

Sens des priorités

Ethique de travail

Attitude