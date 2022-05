Thierry TIQUANT

Je cherche actuellement un emploi dans les secteurs de l'éreputation, social media marketing, content marketing, etc.

Auparavant, je travaillais au sein de la régie publicitaire Teads (ex Ebuzzing), en charge de produire des études analysant la présence et l'activité online des marques:

- Eréputation (mentions sur les réseaux sociaux)

- Publications, activité et performances de leurs chaines/pages officielles (Youtube, Facebook, Instagram, etc)

- Interactions avec les internautes





Mes compétences :

Marketing

Community management

Communication

Webmarketing

Internet

Ereputation