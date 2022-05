Thierry TRAN

11 ans d’expérience dans le développement d’applications web chez KDS (éditeur de logiciel spécialisé dans la gestion des voyages d'affaires et de notes de frais).



Evolution récente vers un poste de Chef de Projets chez AVANTEAM assurant l'adéquation des développements réalisés avec les cahiers des charges d’un portefeuille clients.



Ingénieur Recherche et Développement diplômé de l’Ecole Internationale Des Sciences Du Traitement De L’Information (EISTI).



Aptitudes à travailler en équipe (mode Scrum/Agile) et à proposer des initiatives. Facultés à gérer des projets en mode Scrum. Bon relationnel et communication facile.



Passionné par les Nouvelles Technologies Mobiles.



Ancien membre des délégués du Personnel et du Commité d’Entreprise de KDS.



Mes compétences :

Scrum

Delphi

Visual studio

Oracle

Microsoft SQL Server

C#

SQL