Mon expérience professionnelle de 25 ans dans différentes sociétés m'a permis non seulement de connaître de nombreux aspects techniques pointus mais aussi de développer mon sens du relationnel, avec pour maître mot l'écoute et le respect du client. Je suis également très attaché au respect des normes techniques, garantes de la bonne cohabitation des matériels entre eux et de leur bon fonctionnement.