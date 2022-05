Alexis TRANNOY

• Plus de 15 ans d'expérience dans les secteurs du logiciel, jeux, informatique et électronique grand public.

• Expérience pratique dans le marketing et la vente de produits technologiques à destination d'une clientèle généraliste ou professionnelle.

• Expérience confirmée dans la création et gestion de gammes de produits : stratégie commerciale, tarification, marketing et gestion des canaux de distribution.

• Esprit d'entrepreneur et d'autonome, toujours désireux de trouver et de profiter des opportunités des nouveaux marchés.

• Pédagogue enthousiaste et bon communiquant avec les utilisateurs pour les aider à comprendre les technologies.

• Très bonne maîtrise de la langue française et anglaise (écrite et orale)

En recherche de nouvelles opportunités basées sur mon expérience ainsi que les compétences acquises dans des domaines tels que : gestion de produit, marketing produit, e-commerce, publicité en ligne, médias numériques, médias sociaux, e-CRM et e-mail marketing.