James est un activateur de la transformation des personnes, déclencheur du changement à titre individuel et collectif. C’est un générateur d’énergie et facilite l’interaction humaine. Véritable expert en management d’équipe, il est possède également une connaissance pointue du monde associatif et du monde du sport. Il a développé au cours des 30 dernières années une solide expérience dans les relations humaines et dans l’analyse des performances.

James Picot est en recherche constante de simplicité et de sens dans les actions, que ce soit pour lui ou pour autrui. Il a beaucoup appris des autres, par l’observation, le partage et l’échange. Cela lui donne une parfaite compréhension des mécanismes de réussite dans différents métiers. C’est le fruit de cette expérience qu’il souhaite à son tour vous transmettre lors des différents accompagnements proposés !

James s’est formé activement dans de nombreux domaines : Programmation Neuro linguistique, intelligence collective, coaching individuel et d’équipe, préparation mentale et intelligence émotionnelle. Il trouve son inspiration dans les travaux de Viktor Frankl sur la logothérapie mais aussi dans ceux de Robert Dilts sur l’intelligence collective



Mes compétences :

Gestion de projet

Achats et logistique

Coaching professionnel

Coaching d'équipe

Management

Coaching de cadres

Intelligence collective

Préparation mentale sportive

Intelligence émotionnelle

Préparation mentale de manager