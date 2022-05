Thierry TREPIED

Diplômé de Mathématiques appliquées, j'ai débuté ma vie professionnelle en 1998 par du développement informatique au sein d'une SSII.

J'ai poursuivi par la refonte du SI Pub de TF1, ce qui m'a apporté une vue d'ensemble des métiers de la Publicité et une méthodologie de travail basée sur la rigueur, la curiosité et l'intégration dans un SI en place. Après avoir intégré TF1 Publicité en tant que Chef de projet, la mise en production de l'outil d'optimisation de la recette publicitaire, marqua l'aboutissement de cette expérience.

En 2005, j'intègre AIG Direct en tant que Responsable Etudes et Développements. A travers ce GIE du N°1 mondial en Assurance, j'oriente ma carrière vers l'international, avec une dimension plus managériale que technique. Malgré cela, même si le télémarketing est un milieu dynamique, l'appel des sirènes du métier de la Publicité m'a attiré chez M6 où j'exerce l'activité de Chef de Projet Informatique. L'accompagnement de la MOA, l'interaction quotidienne avec les utilisateurs grâce à la mise en place de la méthodologie Agile, mettent en exergue une richesse tant du point de vue métier que du côté relationnel.

Convaincu par la méthodologie Agile (Scrum et XP), j'intègre la société SFEIR Groupe en Avril 2010 en tant que Directeur de projets et coach Agile et participe ainsi à leur promotion.



