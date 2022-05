Je suis créateur d'entreprise depuis peu et je me suis spécialisé dans la prise de photos et vidéos aériennes à l'aide de drones civils afin de mettre en valeur votre patrimoine, vendre un bien, faire une expertise visuelle, établir un clip vidéo, développer la communication interne et externe d'une entreprise, etc..



Mes compétences :

Photographie

Montage vidéo

Modélisme

Prise de vue vidéo