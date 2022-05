Thierry TRIVÈS SCULPTEUR

Thierry TRIVES dit "T.T", ne a Marseille en 1966 est un artiste plasticien. Il vit et travaille à Cannes. L'enfant du quartier populaire de la Belle de Mai embrasse une carriere artistique en 2006, alors en immersion dans sa bulle, confronte au douloureux combat contre la maladie de sa compagne. Il trouve refuge dans la peinture et la sculpture pour exterioriser son trop-plein d'emotions.



T.T realise au couteau pres de deux cents toiles abstraites avec une peinture epaisse et instinctive chargee de symboles. Il s'initie à l'aerographe, redecouvre le dessin et se perfectionne dans la conception graphique assistee par ordinateur. Enfin, il pousse les limites de son imaginaire en poursuivant son oeuvre en 3D.



Thierry TRIVES realise alors des moulages pour creer des sculptures humaines en douilles de revolver, un clin d'oeil a la fragilité du monde. T.T delivre un message percutant, un "direct" au coeur. Son travail detonnant "tire a vue sans sommation" et sur tous supports. L'artiste façonne aussi bien le verre acrylique, la resine, le laiton, l'aluminium, le bronze que le beton.



Des 2007, la ville de Saint-Raphaël consacre une exposition solo dédiée à l'artiste. En 2010, la montée des tensions internationales inspire T.T à mettre en scène "l'Amour & la Paix". Il s'approprie le célèbre logo Hippie en le renversant pour un nouveau message Universel et l'intègre dans le visuel ludique d'une tête de panda au design épuré qu'il intitule "Peace & Toon". Ses créations, symbole de douceur et de force, sont rapidement diffusées en galeries d'art en France et à l'étranger. Il participe à plusieurs accrochages de groupe aux côtés de grands noms de la scène Pop Art et du nouveau réalisme comme Andy Warhol, Erro, Indiana, César...

Il cree la sculpture "La Palme" et se devoile : "Un jour ou l'autre, chacun de nous doit faire face a une souffrance qui nous plonge dans les abimes du desespoir. C'est un veritable exploit que de trouver la cle pour remonter a la surface".