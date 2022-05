Thierry TROADEC

Accompagnement des décideurs, partage de vision et d’objectifs communs, propositions d’évolutions des modes et lieux de travail, animation et organisation des projets... Mon parcours technique et créatif m’a permis de développer une solide expertise sur les composantes essentielles des projets de transformation des entreprises.

Objectif = évoluer au côté de celles et ceux qui cherchent à penser, agir et évoluer plus vite, à profiter de la transformation numérique pour modifier leurs modes et lieux de travail, leurs comportements et leurs réponses face aux attentes des clients et des collaborateurs.



Mes compétences :

Management

Direction de projets

Stratégie immobilière

Informatique Télécoms

Accompagnement Changement

Communication événementielle

Design Architecture Space Planning