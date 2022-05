Thierry TROADEC

Ancien élève du Lycée Naval de Brest, DEA en Electronique et Systèmes de Télécom, Service national à l'Hopital du Val de Grace comme Officier Responsable de la cellule informatique, j'ai d'abord passé 5 ans dans l'industrie chez Dassaut Elecytronique pour faire successivement de la GPAO et du développement de postes de travail informatique, bureautique et outils clients-Serveur. Je suis entré au Crédit Agricole (CNCA) en 1997 au Département Production Réseaux et Télécoms pour encadrer l'infogérance postes de travail, piloter les projets de migration et les grands projets de regroupements et de transfert des Entités suite aux rachats de la Banque Indosuez et du Crédit Lyonnais. C'est en travaillant étroitement avec l'immobilier que j'intègre Crédit Agricole Immobilier en 2006 pour piloter les projets des Schémas Directeurs Immobiliers ; regroupement du Pôle Assurances à Montparnasse, installation de LCL à Villejuif, aménagement d'Evergreen... Passionné par les Environnements de travail et de vie, je dirige aujourd'hui le pôle 'Design et Management des espaces' et intervient sur la gestion des espaces et les projets d'aménagement du Crédit Agricole : CAsa, ses Filiales, Caisses Régionales... Je pense avoir developpé une reelle expertise dans la conception et la mise en oeuvre des espaces tertiaires et le pilotage des projets de transformation des Entreprises et de ses modes et ses lieux de travail ; le périmètre d'intervention est aujourd'hui national.