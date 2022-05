Thierry TROADEC

De formation Bac + 2 en commerce International, convivial, consciencieux, commercialement impliqué et fort d’une solide expérience dans la vente aux professionnels en compte et le suivi des affaires depuis 13 ans, je mets mes atouts et compétences à votre disposition en faisant de la satisfaction du client et de la qualité, mes impératifs.



Actuellement Technico-Commercial-agence, outre la vente, j'apporte des solutions techniques aux clients (négoces, distributeurs, standistes, agenceurs, menuisiers, cuisinistes, administrations etc ...) avec lesquels je suis parvenu a établir une grande relation de confiance. Je gère leurs appels d'offres et leur commandes jusqu'à leur livraison.



J'ai aujourd'hui l'ambition d'orienter ma carrière professionnelle vers des fonctions évolutives à responsabilités, telles que l'encadrement au sein d'une nouvelle équipe en vu de tirer profit de la meilleure collaboration possible.



On apprécie mon enthousiasme, la disponibilité dont je sais faire preuve, ma perspicacité, ma réactivité, mon dynamisme, ma constance, mon intégrité et mes qualités relationnelles.



Merci d'avoir pris le temps de lire cette présentation.



Mes compétences :

Assistant commercial

Bois

Commercial

matériaux

Négoce

Négoce de matériaux

Vente