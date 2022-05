Thierry TRUYENS

Chef d’entreprise ayant cofondé et développé des entreprises dans le secteur de la remise en forme et du conseil en informatique (SSII), je me suis formé sur le terrain au contact d’une clientèle B2C et B2B et ai développé une approche globale et pragmatique d’une entreprise locale.

*



En 2007, j’ai créé la société CDO Développement au sein d’un réseau de centres de remise en forme. Et en 2015, j’ai lancé le concept BodyCenter for ladies, un centre de remise en forme doté d’un institut de beauté et d’un salad’bar en région parisienne.



Parallèlement, j’ai développé l’offre commerciale par le biais d’une plateforme de services IT dédiée à un réseau de centres de remise en forme (CDO CONSEILS) : CRM, outils d’aide à la décision, plateau d’appels…



Depuis 2018, bénéficiant d’une longue expérience en intégration logiciels, ainsi que d’une vraie valeur ajoutée en optimisation de la productivité des personnels techniques et commerciaux, j’exerce les fonctions de Business Developer dans le domaine des nouvelles technologies en réseau, pour la société Copwell France.





Qualités : détermination, sens aigu de l’entreprise, interaction et adaptation aux situations,

leadership et management de proximité.



Mes compétences :

développement des ventes et de l'offre comerciale

développement réseau de point de vente

animation de la performance, fidélisation des clie

contrôle des marges et des ratios

gestion financière et de compte d'exploitation