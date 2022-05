Thierry TUAL

Ayant une formation de base électrotechnicien, j'ai évolué progressivement dans les ateliers d'assemblages carrosseries (Ferrages) chez PSA, à Aulnay (93) puis à Rennes (35), en particulier dans les domaines PRODUCTION, MAINTENANCE et QUALITÉ OPÉRATIONNELLE.



Après 25 ans d’expériences dans les métiers de la Fabrication, et depuis 2010, j'occupe actuellement un métier de Référent Technique dans le service INGENIERIE, concernant les moyens de soudage LASER et leurs processus de CONTRÔLE.