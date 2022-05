Thierry TUAL

Depuis 2014 :

Contrôleur de gestion SUEZ Environnement région Grand Ouest :

- Élaboration des budgets : objectifs par Sociétés, agences, secteurs et contrats

- Analyse résultats mensuels et commentaires versus budget

- Mise en place de tableaux de bords d'aides à la décision

- Mise en place des plans d'actions



De 2010 à 2014 :

Responsable Financier Opérationnel : SITA Groupe Suez Environnment Region GRAND OUEST marché Entreprises:

- Identification, mise en oeuvre et conclusion des plans d'actions d'optimisation du résultat des Agences

- Référent Financier de la Direction Opérationnelle:

Business Plan, Croissance, Investissements, Organisation, Analyses, Aide à la décision



De 2000 à 2009 :

Contrôleur Financier : SITA OUEST groupe SITA SUEZ ENVIRONNEMENT

- Etudes de rentabilité et Business Plan

- Reporting

- Systèmes d'information

- Aides à la décision

- Evaluation sociétés

- Direction financière de Filiales



1999:

Directeur des comptabilités : DOUX Frais Europe : Seceteur Agroalimentaire



1991-1998:

Contrôleur Financier : AVON POLYMERES FRANCE : Secteur Sous-traitance Automobiles



1985-1991:

Responsable Administratif et Financier : DMO - DBM - Point P : Secteur Matériaux de construction



1982-1985:

Responsable Administratif et Financier : MOREAU JPM : Secteur du Batiment



Mes compétences :

Appels d offres

Appels d'offres

Business

Business plan

Contrôle de gestion

FORECAST

Management

Plans d'actions

Système d'informations

Gestion