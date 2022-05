Thierry TURBELLIER

Fort d'une expérience de presque 15 ans au sein d'une grande SSII française, je viens d'intégrer une société proposant des solutions logicielles sécurisées dans la distribution billettique.

Je m'occupe aujourd'hui d'assurer la coordination du support de production niveau 2 sur les différents canaux de distribution de notre client principal TER.

Au sein d'une jeune entreprise dynamique, je mets à profit mon expérience acquise dans le monde du support à l'occasion de précédentes missions, et participe à la mise en place de processus en vue d'améliorer la qualité du service rendu.

Je suis particulièrement satisfait de ce nouveau poste qui me permet de m'épanouir dans le cadre d'une ambiance jeune, passionnée et sympathique.