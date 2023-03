Pierre TURBELIER

Suite à un baccalauréat scientifique, avec une spécialité SVT, obtenu en juin 2006, je me suis tourné vers le domaine du commerce. Je me suis donc orienté vers un BTS management des unités commerciales en alternance, dans une enseignes de literie:"litrimarché" à la Roche sur Yon. Diplôme que je n'ai pas obtenu au bouts des deux ans cependant ma société m'a fait confiance et je me suis vu offrir un poste de responsable de magasin dans la même enseigne mais à Angers dans le Maine et Loire. J'ai donc pris la responsabilité de l'unité commerciale d'Angers tout en continuant à étudié de façon personnel afin de pouvoir repasser le diplôme de BTS MUC, obtenu lors de la cession de 2009.Cette aventure ayant pris fin en septembre 2010, pour continuer a explorer le marché et avoir d'autre vision commerciale.En février 2011 j'intègre le groupe MVP à la Roche sur Yon groupe multi enseignes dans le domaine de l'ameublements. Je fut donc successivement vendeur pour l'enseigne Mobilier de France et L'inventaire, jusqu'en mars 2012. Suite à des difficultés du groupe et plus particulièrement de l'enseigne L'inventaire,notre collaborations fut interrompu. Cette expérience m'à fait découvrir le management et le marketing et a déclencher cher moi une réel envie de me perfectionner dans ces domaines. Pour atteindre cet objectif j'ai intégrer en septembre 2012 l'ISEFAC à Nantes, en bachelor management et marketing avec une option luxe formation que je poursuit jusqu'a aujourd'hui.



