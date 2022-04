François TEYSSIER

Responsable du développement Réseau de ISEFAC BACHELOR de Montpellier, j'ai en charge le marketing et la communication auprès des établissement scolaires et des entreprises du site situé au cœur de la ville.



ISEFAC BACHELOR, Ecole de Management, Marketing et Communication en trois ans après Bac, fait partie du groupe IONIS Education Group, 1er groupe d’enseignement supérieur privé depuis plus de 20 ans.



Les formations proposées sur Nice (Titre certifié RNCP – NIVEAU II) sont :

• BACHELOR CHEF DE PROJET EVENEMENTIEL

• BACHELOR LUXE/MODE/DESIGN

• BACHELOR SPORT EVENT & MANAGEMENT

• BACHELOR MARKETING DIGITAL & RESEAUX SOCIAUX

• BACHELOR CHARGE DE COMMUNICATION



L'originalité, la force et le succès d'ISEFAC BACHELOR viennent essentiellement dans le fait de coupler à la préparation d’un diplôme le choix d’une spécialisation métier dès la première année.



L'objectif de ISEFAC BACHELOR est de conduire chacun à une "réussite personnalisée".



"ON NE RÉUSSIT BIEN QUE CE QUE L'ON AIME FAIRE"



Mes compétences :

Ressources Humaines

Communication

Management interculturel

Pédagogie

Management