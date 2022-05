Sébastien LEDUC

Dans le secteur du commerce et du management depuis mon baccalauréat STG option Marketing, je me suis orienté par la suite vers un BTS Négociation Relation Client afin de me spécialiser en tant que commercial et finaliser mes études dans le domaines du Management Commercial et Marketing afin d'étendre mes compétences. Un ensemble de formations avec une forte réussite lors des examens et stages.

J'ai maintenant pu acquérir des compétences managériales, commerciales et gestionnaires lors de mes précédents emplois, en travaillant chez DECATHLON en tant que responsable de rayon (statut cadre), ART et GASTRONOMIE comme responsable de magasin, et commercial chez SOORUZ en Alternance et MINISTRY OF SURFING.

Je suis maintenant Négociateur Immobilier à la Bourse de l'immobilier et opère sur le secteur de Labenne.



Mes compétences :

Microsoft Office

Internet

Customer Relationship Management