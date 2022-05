Sébastien LEDUC

Travailleur exigeant, je suis particulièrement rigoureux. Mon opiniâtreté et mon professionnalisme ont été reconnus par mes supérieurs depuis le début de ma carrière.

Fort d'une expérience de 10 ans dans le domaine des travaux publics, en métropole et à l'étranger, parfois dans un environnement non sécurisé, j'ai eu à manager de nombreuses équipes de chantier.



Mes compétences :

management

conduite de chantiers

prospective

travail en equipe

leadership

experience internationale

Synthèse

Gestion de budget

Conseiller technique