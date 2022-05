Thierry UTRILLA

Titulaire d'un diplôme de technicien de systèmes électroniques de bord (Armée de l'air). J'ai acquis 10 ans d'expérience sur plusieurs compétences techniques, au sein du Bureau d'études et conception au CEAM (Centre d'Expériences Aéronautiques Militaires).

Par la suite, ma grande autonomie m'a poussé à créer une entreprise d'assemblage et maintenance de matériel informatique, que j'ai géré durant 9 ans.

Suite à cette expérience de création, j'ai occupé un poste de technicien de maintenance d'outillages d'essais au sol, dans la FAL A330/A340 d'Airbus, pendant plus d'un an.

Aujourd'hui, je recherche un poste où je pourrai exploiter mes connaissances et compétences.



Mes compétences :

Aéronautique

Electronique

Espagnol

Gestion PME

Informatique

Management

PME