Philippe STORME

Après avoir acquis une réelle expérience au sein de grand groupes industriel, et ce, dans différents secteurs.



J’exerce depuis plusieurs années les fonctions de Responsable planning et Gestionnaire du personnel dans l’aéroportuaire .J’ai géré les dossiers administratifs du personnel (gestion des dossiers maladie, formation et congés du personnel, élaboration des plannings des différents services galerie, piste, trafic, passage et ménage en fonction des absences, des surcroîts d’activité et des programmes de vol de plusieurs compagnies aériennes , recours au personnel C.D.I,C.D.D.,ou intérimaire.)



J’ai ainsi assuré sur l’ensemble des projets qui m’ont été confié, tel que, le développement commerciale de la prestation de service, par la mise en place de compétences au sein des équipes de nos clients. J’ai également élaboré à la coordination commerciale des accords cadre mis en application.



Mes compétences :

responsable d'exploitation

aéronautique

logistique

planning

planification