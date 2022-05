Thierry VALLÉE

Après un BTS Techniques agricoles & gestion de l'entreprise & l'IHEDREA (droit rural & économie agricole), j'ai pu compléter ma formation par un DESS Conseil aux Collectivités Territoriales en matière de politique de développement et d'environnement. J'ai également suivi la formation "management des associations" (CNAM).

A travers mon parcours professionnel et militant dans le domaine de la solidarité internationale et de l'accompagnement des publics "migrant", j'ai pu développer une pratique de travail en réseau, mettant l'accent sur les enjeux de la concertation entre les acteurs publics et privés, souvent en situation d'interculturalité.

J'occupe actuellement un poste d'accompagnateur socio-professionnel au centre socio-culturel Les Pictons (canton de Marans, Charente Maritime). Au niveau de mon engagement associatif, je suis adhérent de l'association Survie au sein du groupe local Survie Charentes (Saintes, 17).





Mes compétences :

insertion sociale et professionnelle

Développement local