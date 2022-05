Thierry VALLEE

Bonjour,

Je souhaite mettre mes compétences à votre service. je m adapte aux situations et résiste au stress et pression, la longévité au sein de la banque CCF et ensuite HSBC est assez rare mais prouve la qualité de mon travail. J ai pu avec mes équipes faire évoluer les procédures d’exploitation maintenance, faire descendre les temps d’interventions et de résolutions.je suis très diplomate, je sais m'adapter mais aussi m'imposer et surtout j ai aussi un tres bon relationnel, sens de l'engagement et la qualité de service est ma priorités.



Cordialement

Thierry Vallée



Mes compétences :

Relation fournisseurs

Infogérance

Relationnel

Gestion de la production

Gestion du stress

Gestion de la relation client

Community management

Gestion de projet