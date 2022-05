Thierry VAN DEN DRIESCHE

Mon job principal est toujours le conseil à la conception et je suis les dossiers de fabrication de la chaîne graphique. Cobalt Blue fournit aussi les plaques ctp à l'imprimerie. Mais je suis redevenu indépendant pour proposer à ma clientèle de profiter de mon réseau.Mon expérience dans les arts graphiques, vous guide non seulement vers la meilleure solution d'impression sur papier mais aussi dans les objets promotionnels et les outils de communication les plus divers. L'ensemble fait un éventail cohérent et complet répondant au besoin d'une clientèle B2B. J'ai établi des relations solides qui me permettent de proposer des services fiables et compétitifs.



Mes compétences :

Façonnage

Communication

Reliure

Édition

Force de vente

Graphisme

impression