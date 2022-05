Raphael RICAUX

J'ai 42 ans, je dirige l'agence La Boîte à Meuh que j'ai créée il y a 18 ans avec mes deux associés.

Je suis également directeur de création.





Notre objectif :

Construire avec vous, dans le cadre d'un partenariat créatif, une relation durable mêlant professionalisme et convivialité.

Pour cela, l'agence a affirmé sa patte et développé ses compétences dans de nombreux domaines, proposant un approche "multicréative" pour un projet unique et un résultat toujours surprenant.

La Boite à Meuh ! vous accompagne ainsi sur les chemins de la réussite.



Domaines d'expertise :

Packaging - Identité visuelle - Édition - Web et multimédia - Photos et illustrations - Stand et évenement - Relations Presse - Concept et fabrication



Site web : http://www.laboiteameuh.com/



Blog : http://pleinchamp.laboiteameuh.com/



Viadeo Entreprise : http://fr.viadeo.com/fr/company/agence-la-boite-a-meuh



Facebook : http://www.facebook.com/pages/Agence-la-boîte-à-Meuh/145174055611391





Mes compétences :

Relation Presse

Packaging

Création graphique

Graphique design

Web

Communication