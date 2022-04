Clotilde BOULANGER (BOUQUET)

Travailler dans le milieu de la Communication est un choix et un besoin car cela requiert de la polyvalence, du dynamisme, de la créativité et de la détermination.

Diplômée d'une formation supérieure en Communication (Bac +5), j'occupe actuellement un poste de Chargée de Communication en milieu hospitalier.

Mon parcours professionnel m'a permis d'étoffer mon savoir-faire et mes compétences aussi bien dans le milieu public que privé.

A la fois sociable et autonome, je m'épanouie aussi bien à travers le travail en équipe qu'en totale autonomie.

N'hésitez pas à me contacter pour me proposer de relever de nouveaux défis avec vous que j'aborderais avec sérieux, rigueur et énergie!



Mes compétences :

Illustrator

Photoshop

InDesign et QuarXPress

Photographie

Gestion de projet

Gestion de réunion

Storyboard

Recommandations stratégiques

Communication interne et externe

Marketing

Travail d'équipe

PAO

Relations Publiques

Réseaux sociaux