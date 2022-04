Samira HERRATI

Chargée de communication depuis 5 ans j'ai découvert et mis en pratique de nombreux aspects de la communication durant mes diverses expériences professionnelles que je vous invite à découvrir.



Quel que soit l'environnement dans lequel je mets à disposition mes compétences, c'est avec enthousiasme, curiosité et méthode que je mène les missions qui me sont confiées : gestion de projets, refonte de supports, organisation d'évènements, communication managériale, relatons presse ...



Énergique, proactive et convaincue par l'importance de la communication dans une Organisation, je suis à l'écoute de nouvelles opportunités me permettant de grandir et de mettre à disposition mon expertise qui se renforce chaque jour.



Mes compétences :

Communication externe

Relations presse

Communication interne

Chargée de projet

Relations publiques

Stratégie de communication

Evénementiel

Communication institutionnelle