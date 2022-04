A force de chercher dans les postes de communication le partage, la relation humaine et le but ultime d'une véritable utilité, et au vue de l'évolution de plus en plus technique et web du métier, j'ai choisi de me recentrer sur ce qui m'importe le plus : l'humain !



Je suis donc en cours de reconversion professionnelle pour devenir Educatrice Spécialisée. Un choix qui fait sens grâce aux différents projets que j'ai pu porter dans mes postes précédents.



Une nouvelle aventure personnelle et professionnelle.



Besoin d'en savoir plus ?

http://www.doyoubuzz.com/blandine-damien

blandine.damien@gmail.com



Mes compétences :

Management et gestion de projets

Organisation d'évènements

Conception, rédaction de contenus print /web

Gestion et alimentation de site internet

Animation stratégique des réseaux sociaux

Analyse et veille concurrentielle

communication

gestion de projets

relations presse

rédaction

community manager

conception

management