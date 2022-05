Pauline ADAMKIEWICZ

Suite à l'obtention d'un BTS Tourisme grâce auquel j'ai eu l'opportunité d'effectuer plusieurs missions évènementielles, j'ai intégré une Licence Professionnelle Management de l'Évènementiel (MDE) à l'IAE de Lille.



Afin de me spécialiser en communication, j'ai suivi une formation en Marketing International et Communication et Culture (Master MICC) à l'IAE de Lille, pendant laquelle j'ai appris beaucoup de choses (NTIC, stratégies à mettre en place sur réseaux sociaux, élaboration de stratégies de communication, RP, ..).



J'ai eu l'occasion d'effectuer divers stages à l'étranger, notamment à Madrid, Barcelone ou encore Budapest, où j'ai été chargée d'aider à l'organisation d'évènements professionnels chez GL Events. Je parle donc couramment l'espagnol et l'anglais, c'est d'ailleurs une des mes passions.



J'ai effectué mon stage de fin d'année de Master à Lille Grand Palais, et ai mis mes compétences au service du pôle "coordination d'évènements". J'y ai appris à avoir une certaine rigueur, à être organisée et à coordonner les nombreuses informations que je recevais quotidiennement.



Ensuite, pendant 6 mois, j'ai été en poste au Labo des Marques et ai été en charge de la partie commerciale, de la partie communication et du développement de la marque.



Ayant soif d'aventures, je suis partie vivre en Guadeloupe et ai occupé pendant 1 an 1/2 un poste de chef de publicité dans l'agence de communication Souris Rouge. Je gèrais les budgets de clients tels que les opticiens Krys Antilles-Guyane, la BFC Antilles-Guyane (groupe LCL), les agences Penchard Voyages, l’enseigne Bamy Pneus (groupe GBH) ou encore l’eau de source Matouba... J'avais en charge la mise en place de leurs actions de communication. Je m’occupais d’élaborer leur plan de communication annuel et de mettre en place les opérations. Concrètement, mes missions consistaient à élaborer des stratégies de communication, à m’occuper du suivi clientèle, du suivi et de la relecture des maquettes, de l’achat d’espace, de la rédaction de contenus, du suivi de fabrication des supports, des actions évènementielles, des relations presse, du community management..



Depuis Octobre 2012, je suis chef de publicité chez Altavia Nantes. Je gère principalement deux budgets :

Bongrain : suivi print management, accompagnement et conseil clientèle

Systeme U : gestion de la partie Carte U, suivi création, exécution, projets digitaux



Je suis membre du réseau Atlantic 2.0 car je m'intéresse aux nouvelles techniques de communication, j'assiste régulièrement à des conférences sur le sujet.



N'hesitez pas à me contacter !



A bientôt,

Pauline.



Mes compétences :

coordination

communication

evenementiel

conseil

Marketing

Gestion de projet

Publicité

digital

web